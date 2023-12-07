اليوم.. انطلاق منافسات جولة جديدة لدوري نجوم العراق في بغداد والسليمانية

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وتنطلق عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم مواجهتان في بغداد والسليمانية، حيث يحتضن ملعب امانة بغداد مباراة نادي الحدود وضيفه نادي القاسم.

بينما تقام على ملعب السليمانية مباراة نادي نوروز وضيفه نادي الكهرباء.

وشهدت الجولة السابعة من دوري نجوم العراق، تأجيل مباراة ناديي القوة الجوية والحدود وتقرر اقامتها يوم 12 من الشهر الحالي.

كما شهد دوري نجوم العراق تسجيل 23 هدفاً للفرق العشرين المشاركة في المنافسات، واختيار مدرب نادي الميناء حسن احمد كأفضل مدرب .