اليوم.. انطلاق مباريات دوري اليد والطائرة بإقامة 7 مباريات

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور الرابع من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد للموسم 2025-2026، بإقامة ثلاث مواجهات.

وتقام المباريات الثلاث لمواجهات اليوم، في مختلف القاعات العراقية، حيث يلتقي فريق الناصرية مع فريق الفتوة في قاعة حيدر برهان في محافظة ذي قار.

فيما يواجه فريق بلدية البصرة، فريق الحشد الشعبي في قاعة نادي البلدية، بينما تختتم المواجهات بلقاء فريق السليمانية وفريق ديالى الذي سيقام على قاعة نادي السليمانية.

وتأتي المباريات في إطار سعي الفرق لتحقيق نتائج ايجابية تعزز مواقعها في جدول الترتيب مبكراً.

من جانب آخر، تقام اليوم الجمعة، 4 مباريات ضمن منافسات بطولة أندية العراق للناشئين المقامة منافساتها حالياً في مدينة كربلاء بمشاركة 9 أندية.

‏ويواجه فريق الخالص في ثاني المواجهات، فريق الرميثة، بينما يلاقي فريق الشطر فريق أبي الخصيب.

وفي المباراة الثالثة يواجه فريق الحشد الشعبي، فريق الدغارة، وأخيرا يواجه فريق الشهيد سعد فريق الكوفة.

‏وتقام جميع المباريات في صالة القاعة الاولمبية في محافظة كربلاء.