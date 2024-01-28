اليوم.. انطلاق دور الـ16 لبطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأحد، منافسات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023، الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بإقامة مباراتين.

وتقام المباراة الأولى بين منتخبي استراليا وإندونيسيا، على ملعب جاسم بن حمد عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

بينما سيكون ملعب أحمد بن علي المونديالي مسرحاً للمباراة الثانية التي تجمع منتخب طاجيكستان ونظيره الإماراتي عند الساعة السابعة مساءً .

وتبدأ منافسات دور الـ 16 المؤهلة لدور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 ،اليوم الأحد 28-1-2024 وتستمر حتى نهاية كانون الثاني الجاري الموافق 31-1-2024، بمشاركة 16 منتخباً اسيوي هي العراق والسعودية وقطر وسوريا وفلسطين والبحرين والاردن والامارات وإندونيسيا وطاجيكستان وأوزباكستان وايران وأستراليا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان .