اليوم.. انطلاق دور الثمانية لمنافسات محترفين كرة السلة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

تنطلق اليوم الأربعاء، في قاعة النادي الأرمني في بغداد مباريات دور الثمانية لمنافسات دوري المحترفين لكرة السلة في العاصمة بغداد بمشاركة ثمانية فرق.

وحسمت الفرق تأهلها إلى دور الثمانية هي الحشد الشعبي، الدفاع الجوي، دجلة الجامعة، سابيس، زاخو، نفط ميسان، الحلة، وعمال نينوى.

وقال رئيس الاتحاد ديار محمد لوكالة شفق نيوز، إن الدور المقبل سيكون حاسماً، والخاسر سيكون خارج الحسابات والفائز سيتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة.

وأضاف، أن مباراتين تقامان اليوم الأربعاء، في انطلاق مباريات الدور، حيث يواجه في الأولى الحشد الشعبي فريق سابيس، بينما يلاقي في الثانية الدفاع الجوي فريق دجلة الجامعة.

وأوضح، محمد أن منافسات الدور تتواصل يوم غد الخميس، بإقامة مباراتين أخيرتين، يلاقي في الأولى نفط ميسان فريق عمال نينوى بينما يواجه زاخو فريق الحلة.

يشار إلى أن الدفاع الجوي، تصدّر المجموعة الأولى بعد انتهاء المرحلة الثانية، بينما تصد فريق نفط ميسان المجموعة الثانية بعد نهاية المرحلة الثانية .