اليوم .. انطلاق بطولة كأس العراق باقامة 8 مباريات

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات الدور الـ 32 لبطولة كاس العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025 باقامة ثماني مواجهات.

ويلاقي فريق الميناء ضيفه فريق الكوفة على ملعب البحري، بينما يواجه فريق الكاظمية ضيفه فريق نفط البصرة على ملعب الأول، ويستضيف فريق الكهرباء فريق الرمادي على ملعب الكوت، ويواجه فريق الكرمة ضيفه فريق المصافي على ملعب الرمادي، ويلاقي فريق الاتصالات على ملعب التاجي ضيفه فريق القاسم، بينما يواجه فريق أربيل ضيفه فريق سامراء على ملعب فرنسو حريري، ويحتضن ملعب المدينة مباراة فريق ديالى مع ضيفه نفط الوسط، في حين يواجه فريق النفط ضيفه فريق الناصرية على ملعب الكرخ.

وتقام يوم غد الأربعاء ثماني مواجهات اخرى لتكملة الدور الـ 32.

هذا و قد حددت لجنة المسابقات اقامة الدور اللاحق يومي 24 – 25 من الشهر الجاري، وقد تم توزيع التعليمات الخاصة بالبطولة بين الأندية حول آلية المشاركة تجرى المباريات بطريقة خروج المغلوب.