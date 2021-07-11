اليوم.. انطلاق بطولة دوري النساء لكرة الطائرة

شفق نيوز/ تنطلق اليوم مباريات دوري الكرة الطائرة للنساء في محافظة السليمانية.

وقال صبيح حنتوش رئيس اللجنة الفنية والمسابقات لوكالة شفق نيوز سيكون اليوم افتتاح البطولة بلقاء ناديي اكاد ودربندخان في تمام الساعة الثالثة عصرا في قاعة نادي البيشمركة في محافظة السليمانية .

وبين أن القرعة سحبت اليوم لبطولة اندية العراق للكرة الطائرة للنساء في محافظة السليمانية بمشاركة ثمانية اندية وزعت على مجموعتين وكانت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة A اكاد - فتاة النجف - افروديت - دربندخان

المجموعة B قره قوش - السليمانية - فتاة اربيل - سنحاريب .

واكد حنتوش على ضرورة الالتزام بشروط السلامة الصحية وإجراءات الوقاية الصادرة من لجنة الصحة والسلامة العليا واختتم حديثة بالسلامة والموفقية لجميع الاندية المشاركة.

وكان الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اعلن عن تأجيل منافسات بطولة اندية العراق للسيدات الى إشعار آخر، والتي كان من المقرر إقامتها في الثامن من الشهر الماضي في محافظة السليمانية.