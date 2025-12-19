اليوم.. انطلاق بطولة الاندية العراقية للمصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة، في المركز التخصصي للمصارعة في بغداد، بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة والرومانية للمتقدمين، بمشاركة واسعة لأندية بغداد والمحافظات العراقية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تنطلق اليوم الجمعة بمشاركة أندية العراق التي حضرت إلى بغداد لخوض المنافسات"، لافتاً إلى أن "البطولة تُعد آخر نشاطات الاتحاد لهذا الموسم.

وأضاف أن عملية الوزن ستُقام اليوم قبل انطلاق المنافسات الرسمية للمصارعة الحرة و للأوزان كافة، ضمن منهاج منافسات البطولة.

وأشار اسماعيل، إلى أن منافسات المصارعة الرومانية ستنطلق يوم غدٍ السبت، وستسبقها أيضاً إجراءات عملية الوزن للمصارعين، مبيناً أن الاتحاد شكّل لجنة متخصصة للإشراف على عملية الوزن، والتي ستُقام في المركز التخصصي للمصارعة ضمن مجمع ملعب الشعب الدولي.