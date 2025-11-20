اليوم.. انطلاق المرحلة الحاسمة لدوري كرة الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز– بغداد

تستأنف اليوم الخميس، منافسات المرحلة الحاسمة لدوري المجموعات في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، بمشاركة فرق من أربع محافظات مختلفة.

وتشهد هذه المرحلة إقامة ثماني مواجهات مهمة، حيث تستضيف الكوفة مباريات المجموعة الأولى، فيما تقام منافسات المجموعة الثانية في قاعة التربية الرياضية بنينوى، والمجموعة الثالثة في قاعة الأرمني ببغداد، بينما تستضيف قاعة البيشمركة في السليمانية لقاءات المجموعة الرابعة.

ويقص شريط مباريات المجموعة الأولى فريقا المقدادية وحديثة عند الساعة الثانية بعد الظهر، تليها مواجهة غاز الجنوب وسولاف الساعة الرابعة عصراً. وفي المجموعة الثانية، يلتقي فريق أربيل بنظيره الحبانية، فيما يواجه فريق الأهوار صاحب الأرض فريق نينوى في نفس توقيتات المجموعة الأولى.

أما في المجموعة الثالثة، فيواجه النعمانية فريق الصناعة، ويلتقي فريق مصافي الشمال مع مصافي الوسط في قاعة الأرمني، بينما تلعب المجموعة الرابعة لقاء الدغارة أمام الكوفة، ويستضيف البيشمركة فريق هيت في نفس التوقيتات.

ويتصدر فريق غاز الجنوب ترتيب المجموعة الأولى، فيما يتصدر أربيل المجموعة الثانية، ويعتلي مصافي الشمال قمة المجموعة الثالثة، بينما يتربع الدغارة على صدارة المجموعة الرابعة.

وتشهد مرحلة الإياب تأهل فريقين من كل مجموعة إلى الدور المقبل (دور الثمانية)، الذي سيُقام بنظام الذهاب والإياب.