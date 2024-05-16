اليوم.. انطلاق الجولة 29 لدوري نجوم العراق في بغداد والسليمانية

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد وفي السليمانية باقليم كوردستان .

وتقام في الساعة الرابعة عصراً اولى مباريات الجولة على ملعب السليمانية بين فريقي نادي نوروز الباحث عن الفوز لتعزيز مركزه سيما بعد خسارته في الجولة 28 امام دهوك 0-1 ليتجمد رصيده عند النقطة 41 بالمركز السابع وضيفه الجريح فريق نفط الوسط الذي يقبع في المركز الأخير برصيد 12 نقطة ويسعى للتعويض.

بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد عند الساعة 6:15 عصراً بين فريقي الكهرباء صاحب المركز 12 برصيد 32 نقطة ، وضيفه فريق القاسم الذي يقاوم للتخلص من موقع الخطر اذ يحتل المركز 18 برصيد 19 نقطة.

يذكر أن آخر فريقين في جدول ترتيب فرق دوري النجوم يهبطان الى الدوري الممتاز بعد انتهاء منافسات الدوري الحالي 2023-2024 .