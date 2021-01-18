اليوم انطلاق الجولة 14 لدوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة الصالات، بإقامة مباراة واحدة تجمع غاز الجنوب مع نفط الوسط في الساعة الثانية عشرة ظهرا على قاعة نفط البصرة.

فيما تتواصل المباريات ليوم غد الثلاثاء بإجراء ست مواجهات، إذ ستشهد قاعة الشباب موجهة فريق نادي مصافي الوسط فريق نادي الجيش، ويلتقي فريقا نادي الشرطة مع نادي مصافي الجنوب على قاعة الشباب أيضا، فيما يضيف شهربان يضيف نفط البصرة على قاعة نادي شهربان، وفريق بلدية الناصرية مع الجنسية على قاعة المشاط الرياضي.

ويضيف فريق نادي غاز الشمال فريق القوة الجوية على قاعة الحكيم، واوروك يستضيف فريق نادي امانة بغداد في قاعة رعاية الموهبة، وتجري كل المباريات في الساعة الثالثة عصراً، بينما يبقى فريقا الشرقية والجنوب بمرحلة الانتظار.