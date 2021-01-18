سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اليوم انطلاق الجولة 14 لدوري كرة الصالات الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-18T09:24:13+0000
اليوم انطلاق الجولة 14 لدوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة الصالات، بإقامة مباراة واحدة تجمع غاز الجنوب مع نفط الوسط في الساعة الثانية عشرة ظهرا على قاعة نفط البصرة.

فيما تتواصل المباريات ليوم غد الثلاثاء بإجراء ست مواجهات، إذ ستشهد قاعة الشباب موجهة فريق نادي مصافي الوسط فريق نادي الجيش، ويلتقي فريقا نادي الشرطة مع نادي مصافي الجنوب على قاعة الشباب أيضا، فيما يضيف شهربان يضيف نفط البصرة على قاعة نادي شهربان، وفريق بلدية الناصرية مع الجنسية على قاعة المشاط الرياضي.

ويضيف فريق نادي غاز الشمال فريق القوة الجوية على قاعة الحكيم، واوروك يستضيف فريق نادي امانة بغداد في قاعة رعاية الموهبة، وتجري كل المباريات في الساعة الثالثة عصراً، بينما يبقى فريقا الشرقية والجنوب بمرحلة الانتظار.

related