اليوم.. انطلاق الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق بلقاء واحد

شفق نيوز- ذي قار

تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة على ملعب الناصرية.

ويستضيف فريق الغراف نظيره فريق أمانة بغداد عند الساعة 5:30 مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعيهما في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الغراف المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، فيما يقف فريق أمانة بغداد في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

وسيدخل فريق الغراف اللقاء وعينه على الفوز، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، سعياً لتحسين مركزه في جدول الترتيب، لاسيما بعد أن فرّط بنقطتين في الجولة الماضية إثر تعادله أمام مضيفه ديالى بهدف لمثله.

في المقابل، يتطلع فريق أمانة بغداد إلى تعويض خسارته في الجولة السابقة أمام فريق الگرمة بنتيجة هدفين مقابل هدف، والعمل على حصد نقاط المباراة للابتعاد عن المراكز المتأخرة التي تهدد بخطر الهبوط.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرتين، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، إلى جانب حضور جماهيري مرتقب لأنصار الغراف المتعطشين لرؤية فريقهم يحقق انتصاراً جديداً على ضيفه القادم من بغداد.