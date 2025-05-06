اليوم .. انطلاق الجولة الـ 32 لدوري النجوم باقامة مباراتين في بغداد

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الثلاثاء، مواجهات الجولة الـ 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في اليوم الأول كلاهما في العاصمة بغداد .

وتقام المباراة الأولى على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الـ6:00 مساءً وتجمع فريق نادي النفط صاحب المركز الثامن برصيد 45 نقطة وضيفه فريق دهوك الذي يحتل المركز السابع برصيد 47 نقطة، وستكون المباراة مهمة وفي حال فوز النفط سيتفوق على دهوك بترتيب المراكز ، اما في حال فوز دهوك فإنه سيقفز للمركز الخامس .

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الطلبة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 52، نقطة والذي حقق نتائج ايجابية في الجولات السابقة ويطمح لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وهو يواجه ضيفه فريق كربلاء الجريح الذي أصبح في وضع لايحسد عليه ومهددا بالهبوط إذ يحتل المركز الـ 19 برصيد 22 نقطة، وتنطلق المباراة عند الساعة الـ8:30 مساءً على ملعب المدينة في بغداد .

وتصدر فريق الزوراء ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 31 برصيد 65 نقطة، يلاحقه فريق الشرطة بالمركز الثاني بنفس الرصيد لكن بفارق المواجهات المباشرة، بينما جاء فريق زاخو بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الرابع برصيد 52 نقطة، يليه القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد 49 نقطة، ثم فريق القاسم بالمركز السادس برصيد 48 نقطة.