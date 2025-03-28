اليوم.. انطلاق الجولة الـ 25 من نجوم العراق بمباراتين في كربلاء والنجف

شفق نيوز/ تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد توقف دام أسبوعين بسبب تجمع المنتخب العراقي وخوضه مباراتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتشهد الجولة في يومها الأول إقامة مباراتين عند الساعة الـ 9:30 مساءً في محافظتي كربلاء والنجف، حيث يلتقي فريق كربلاء، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، ضيفه الكرخ الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، وذلك على ملعب كربلاء الدولي.

وفي المواجهة الثانية، يستضيف فريق القاسم، صاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة، فريق نوروز الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، وذلك على ملعب النجف الدولي.

يُذكر أن فريق زاخو يتصدر ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الـ24 برصيد 49 نقطة، متفوقاً على الزوراء الذي يملك الرصيد ذاته بفارق المواجهات المباشرة، فيما يحتل الشرطة المركز الثالث برصيد 47 نقطة، يليه القوة الجوية في المركز الرابع بـ41 نقطة.

ويأتي الطلبة خامساً بـ40 نقطة، والقاسم سادساً بـ35 نقطة، ودهوك سابعًا بـ34 نقطة.