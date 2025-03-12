اليوم.. انطلاق الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق بمواجهتين في بغداد والبصرة

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث يشهد اليوم الأول إقامة مباراتين في بغداد والبصرة.

في المباراة الأولى، يستضيف الزوراء نظيره أربيل على ملعبه عند الساعة الـ 9:15 مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

أما المباراة الثانية، فتجمع فريق الميناء بضيفه النجف على ملعب الفيحاء، حيث يتطلع كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة وتحسين مركزهما في الدوري.

من جهة أخرى، قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة ديالى ودهوك التي كان من المقرر إقامتها اليوم، بسبب ارتباط فريق دهوك بالمشاركة في بطولة كأس الخليج للأندية.

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر زاخو جدول الدوري برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على الزوراء صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويأتي الشرطة في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، يليه القوة الجوية رابعًا بـ41 نقطة، ثم الطلبة خامسًا بـ37 نقطة.

ويحتل دهوك المركز السادس بـ34 نقطة، متقدمًا على الكرمة صاحب المركز السابع بـ33 نقطة.