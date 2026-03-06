اليوم .. انطلاق الجولة الـ 21 من دوري نجوم العراق بخمس مواجهات

شفق نيوز - بغداد

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الـ 9:00 مساءً ، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الطلبة مع ضيفه فريق القاسم على ملعب المدينة الدولي في بغداد في لقاء يتوقع ان يكون سهلاً على الطلبة صاحب المركز الخامس بـ37 نقطة وهو يواجه متذيل القائمة القاسم بنقطتين.

وفي المباراة الثانية يستضيف فريق النجف على ملعب النجف الدولي نظيره فريق الميناء في مواجهة يسعى فيها الفريقان إلى تعزيز موقعهما في جدول الترتيب سيما النجف الذي يقع بالمركز ما قبل الأخير بثماني نقاط بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها في أغلب المواجهات التي خاضها.

أما المباراة الثالثة فيحتضنها ملعب ميسان الأولمبي، حيث يواجه فريق نفط ميسان ضيفه فريق أمانة بغداد في لقاء يتطلع خلاله أصحاب الأرض إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتعويض مافقده من النقاط حتى أصبح في المراكز الخطرة بالمركز الـ 18 بـ16 نقطة .

وتستكمل مباريات اليوم باقامة مواجهتين عند الساعة الـ 11:15 ليلاً ، إذ يلتقي فريق الغراف صاحب الأرض والجمهور، مع ضيفه فريق القوة الجوية الساعي لتعزيز صدارته والابتعاد عن أقرب ملاحقيه الشرطة على ملعب الناصرية الاولمبي .

ويختتم فريقا النفط والكرخ مواجهات اليوم الأول من الجولة الـ21 ، في مباراة متكافئة بعض الشيء لتقارب المستوى والأداء الفني، وتقام المواجهة الاخيرة لهذا اليوم على ملعب الكابتن شرار حيدر في العاصمة بغداد.