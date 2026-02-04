اليوم.. انطلاق الجولة الـ 17 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين في محافظتي الناصرية وديالى.

ويستضيف فريق الغراف نظيره الشرطة على ملعب الناصرية عند الساعة الثالثة عصراً، إذ يحتل الغراف المركز العاشر برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فريق الشرطة في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يلاقي فريق ديالى ضيفه فريق الكرخ على ملعب ديالى عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث يحتل ديالى المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الكرخ المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وكان فريق القوة الجوية قد قفز إلى صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة بعد انتهاء الجولة السادسة عشرة، فيما تراجع الكرمة إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وصعد الشرطة إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، مقابل تراجع أربيل إلى المركز الرابع بذات الرصيد، لكن بفارق المواجهات المباشرة، يليه الطلبة خامساً برصيد 30 نقطة، ثم الزوراء في المركز السادس برصيد 29 نقطة.