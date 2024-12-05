اليوم .. انطلاق الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق باقامة 3 مواجهات

اليوم .. انطلاق الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق باقامة 3 مواجهات
2024-12-05T06:44:55+00:00

شفق نيوز/ تنطلق يوم الخميس منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات.

ويستضيف فريق الميناء على ملعب ميسان ضيفه فريق أربيل، وتقام المباراة عند الساعة الـ 2:30 عصرا .

وفي نفس التوقيت يواجه فريق نفط البصرة ضيفه فريق الزوراء على ملعب الكوت .

‏وعلى ملعب المدينة في بغداد يلاقي فريق الطلبة ضيفه فريق الكرخ عند الساعة الـ 5:15 مساء

وتصدر فريق زاخو جدول ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة التاسعة ، برصيد 16 نقطة، متساوياً مع فريق النفط الذي حل وصيفاً بفارق الأهداف. وحل الزوراء في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه أربيل في المركز الرابع بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

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