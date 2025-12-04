اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من مباريات بطولة كأس العرب 2025

شفق نيوز- بغداد

تنطلق مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، يوم الخميس، بإقامة مباراتين في المجموعة الأولى، حيث يلتقي منتخب تونس بنظيره الفلسطيني، فيما تجمع الثانية المنتخب القطري، مستضيف البطولة، بالمنتخب السوري.

ويواجه منتخب تونس نظيره الفلسطيني على ملعب لوسيل المونديالي في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ونجح منتخب فلسطين في تحقيق الفوز بالجولة الأولى أمام المضيف قطر بهدفٍ نظيف، بينما خسر المنتخب التونسي من سوريا بهدف عمر خريبين في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية يواجه المنتخب القطري نظيره السوري على ملعب خليفة الدولي عند الساعة الثامنة مساءً، ويسعى "العنابي" لتخطي الهزيمة المفاجئة صفر-1 أمام فلسطين في الجولة الأولى، بينما تتطلع سوريا الفائزة على تونس 1- صفر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي لضمان التأهل الى الدور المقبل.

وتنقل مباراتي اليوم عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضاً مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكأس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.