اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه نظيره السعودي ودياً في الإمارات

شفق نيوز- دبي

يخوض المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، يوم السبت، مباراة ودية أولى، أمام نظيره السعودي في معسكره التدريبي القائم حاليا في الامارات استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وقال مدير المنتخب نديم كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة الودية تأتي ضمن استعدادات المنتخب لبطولتي كأس الخليج المقررة في قطر الشهر المقبل، ولنهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً في السعودية مطلع العام المقبل".

وأضاف أن "المنتخب الاولمبي العراقي سيخوض لقاء ودي آخر في الإمارات مع منتخب سنغافورة يوم 18 من الشهر الجاري".

وأكد أن "المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم يواصل تحضيراته بمعسكره التدريبي في مدينة دبي الاماراتية، استعدادا لبطولة كأس الخليج في قطر الشهر المقبل، ولنهائيات كأس آسيا دون 23 عاما في السعودية مطلع العام المقبل".

وكان مدرب المنتخب عماد محمد التحق بالجهاز الفني، أمس الجمعة، بعد اختتام مشاركته في مباراة تكريمية مع فريقه السابق سباهان في مدينة اصفهان الايرانية.