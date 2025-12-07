اليوم..الأولمبي العراقي يواجه عُمان في كأس الخليج للشباب

شفق نيوز- الدوحة

يواجه المنتخب الاولمبي العراقي، يوم الأحد، منتخب سلطنة عُمان ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً.

وتقام المباراة عند الساعة 3:00 عصراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد على الملعب الثاني في "أسباير زون" بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سلطنة عمان والإمارات واليمن. وتُعد البطولة إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.

وخسر المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الخميس الماضي ، أمام نظيره اليمني 2-1، في مشواره الأول ببطولة كأس الخليج تحت سن 23 عاما التي تستضيفها قطر.