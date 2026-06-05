اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه روسيا ودياً

شفق نيوز- بغداد

يواجه المنتخب الأولمبي العراقي (تحت 23 عاماً)، يوم الجمعة، منتخب روسيا (تحت 21 عاماً) في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أنطاليا التركية.

وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب أنطاليا، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، عماد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، الأولى تقام اليوم الجمعة، والثانية يوم 9 حزيران الجاري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي الذي تم وضعه تأهباً للاستحقاقات المقبلة".

وأضاف محمد، أن "المباراتين تمثلان فرصة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم مستوياتهم، بما يسهم في إعداد رؤية فنية للمرحلة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات القادمة".

ويواصل المنتخب الأولمبي (تحت 23 عاماً) تدريباته اليومية في معسكره التدريبي الحالي بمدينة أنطاليا التركية، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد، وبمشاركة جميع اللاعبين المحليين والمحترفين في الأندية الخارجية.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبي العراقي قد وصلت إلى مدينة أنطاليا التركية في 31 أيار الماضي لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.