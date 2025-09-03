اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه باكستان ضمن التصفيات الآسيوية

شفق نيوز- بنوم بنه

يخوض المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأربعاء، مباراته الأولى أمام باكستان ضمن المجموعة السابعة في تصفيات كأس آسيا (دون 23 عاماً) لكرة القدم.

وستقام المباراة في الملعب الأولمبي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت كمبوديا، ( 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد).

كما تعقبها مباراة كمبوديا وسلطنة عُمان عند الساعة الثامنة بتوقيت كمبوديا.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي (دون 23 عاماً)، انهى يوم الأحد الماضي، معسكره التدريبيّ في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الذي انطلق في 22 من شهر آب.