اليوم.. الأولمبي العراقي يستهل مشواره في كأس آسيا 2026 وسط غياب عدد من لاعبيه

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد المنتخب الأولمبي العراقي، العاصمة بغداد متوجهاً الى السعودية، للمشاركة في بطولة آسيا التي تنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد غادر وهو منقوص العدد، إذ ضمّ 19 لاعبًا فقط من أصل 23 لاعبا تمت دعوتهم، بينهم حارسا مرمى، وذلك بسبب امتناع عدد من الأندية عن السماح للاعبيها بتمثيل المنتخب الأولمبي، لارتباطهم بمنافسات دوري نجوم العراق والدوريات الخارجية".

وأضاف أن "الجهاز الفني عمل على سد النقص من خلال دعوة لاعبين آخرين من القائمة الخمسينية المرسلة إلى الاتحاد الآسيوي، وذلك لإكمال عدد المنتخب، بعد تعذّر التحاق عدد من اللاعبين الأساسيين لعدم تفريغهم، كون البطولة تُقام خارج أيام (فيفا دي)".

ويشارك المنتخب العراقي الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي انطلقت اليوم 6 كانون الثاني 2026 في السعودية، وتقام منافساتها في مدينتي الرياض وجدة، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والصين وتايلاند.

ويخوض المنتخب العراقي مبارياته أمام الصين في 8 كانون الثاني/يناير، ثم تايلاند في 11 كانون الثاني/ يناير، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بلقاء أستراليا في 14 كانون الثاني/ يناير.

ويشارك الأولمبي العراقي في البطولة بهدف المنافسة بقوة والتأهل إلى الأدوار المتقدمة، رغم التحديات الإدارية المتمثلة بعدم التحاق بعض اللاعبين، بقيادة المدرب عماد محمد.