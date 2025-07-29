اليوم ..الأولمبي العراقي يختتم آخر تحضيراته في تونس بلقاء الرياضي البنزرتي ودياً

شفق نيوز - بغداد

يواجه المنتخب الاولمبي العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، فريق نادي الرياضي البنزرتي التونسي وديا ضمن المعسكر التدريبي المقام له حالياً في تونس .

وستقام المباراة عند الساعة السابعة بتوقيت بغداد في ملعب المركب الرياضي الدولي بمدينة "عين دراهم" التونسية.

وتعد المباراة هي التجريبية الثانية للمنتخب الأولمبي العراقي التي تدخل ضمن معسكرهِ التدريبي ضمن برنامج إعداده لتصفيات كأس آسيا المقررة في شهر أيلول المقبل.

ووقع منتخب العراق الأولمبي في المجموعة السابعة من تصفيات آسيا إلى جانب كمبوديا وعمان وباكستان، وتنطلق التصفيات للفترة من 1 ولغاية 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي استهل معسكره التحضيري في تونس، بخسارة ودية أمام فريق شبيبة القيروان التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت الماضي على ملعب مجمع "عين دراهم".

وكان المدرب عماد محمد، قد اختار 26 لاعباً لمعسكر تونس، وهم كل من: حسين حسن، ليث ساجد، رضا عبد العزيز لحراسة المرمى، وكاظم رعد، عباس عدنان، حسين فاهم، سجاد محمد فاضل، علي صادق، حيدر حمد، أموري فيصل، أحمد عايد، حيدر عبد الكريم، مصطفى نواف، ذو الفقار يونس، عمر عبد مجباس، حسن عماد، قاسم محمد، علي مخلد، عبد الرزاق قاسم، كرار علي، حسن خالد، سجاد محمد مهدي، عباس عادل، مسلم موسى، مصطفى قابيل، علي جاسم.