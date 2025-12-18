اليوم.. الأردن يبحث عن لقب تاريخي والمغرب يسعى لاستعادة كأس العرب

شفق نيوز- متابعة

يلتقي منتخبا الأردن والمغرب، يوم الخميس، في مواجهة من العيار الثقيل بنهائي بطولة كأس العرب 2025.

وسيكون ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة مسرحاً للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب في السابعة مساء اليوم.

ونجح المنتخب الأردني من تحقيق 5 انتصارات متتالية، وتسجيل 10 أهداف، قادته للمباراة النهائية من البطولة، حيث فاز في الدور الأول على منتخبات الإمارات 2-1، وعلى الكويت 3-1، وعلى مصر 3-0، ليتصدر المجموعة ويتأهل للدور ربع النهائي.

وحقق الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 1-0 ليبلغ الدور نصف النهائي، حيث لاقى المنتخب السعودي وحقق الفوز عليه بنتيجة 1-0، ليصعد للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.

ولم يسبق لمنتخب الأردن تحقيق اللقب ويرغب في الفوز بالمباراة لتأكيد تفوقه عربياً.

أما المنتخب المغربي فتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على جزر القمر بنتيجة 3-1، وتعادل مع منتخب سلطنة عمان سلباً، ثم فاز على السعودية بهدف دون رد، وفي الدور ربع النهائي تغلب على منتخب سوريا بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويبحث منتخب المغرب عن حصد اللقب الغائب منذ 2012 وإسعاد جمهوره قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أفريقيا التي ينافس عليها على أرضه وأمام جمهوره.

وسيتولى الحكم السويدي جلين نيبرج قيادة المباراة، بمساعدة مواطنيه محمود بيجي وأندرياس سودركفيست كمساعدين أولاً وثانياً، فيما سيشغل الصيني "ما نينج" مهمة الحكم الرابع، ويكون "تشو فاي" الحكم الخامس.

وعلى صعيد تقنية الفيديو "فار"، سيتولى السويسري فيدايي سان الإشراف على غرفة "الفار"، بمساعدة القطري خميس المري، بينما سيكون السعودي عبد الله الشهري الحكم المساعد للفيديو.

وستنقل المباراة عبر قنوات، "بي إن سبورتس" المفتوحة، و"أم بي سي مصر 2"، و"أبو ظبي" الرياضية، و"الكاس 1" القطرية، و"دبي" الرياضية، و"عمان" الرياضية، وعبر منصة "شاشا".

بينما يترقب عشاق الكرة العربية مواجهة مثيرة بين السعودية والإمارات، اليوم على ملعب خليفة الدولي في الساعة الثانية بعد الظهر، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2025.

وخسر منتخب السعودية بطاقة التأهل إلى النهائي على يد نظيره الأردني بهدف دون رد، بينما تعرض منتخب الإمارات لخسارة قاسية أمام المغرب بثلاثية نظيفة.

وستنقل مباراة السعودية والإمارات عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، وقنوات "الكاس" القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة "الكويت" الرياضية، و"دبي" الرياضية.