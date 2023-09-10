اليوم.. المنتخب العراقي يلاقي تايلند في نهائي بطولة الملك بطموح التتويج باللقب

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الوطني العراقي نظيره التايلندي، اليوم الاحد، في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 ، وتقام المباراة بمدينة شانغماي التايلندية ، في ملعب الذكرى الـ700 ، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

ويرتدي المنتخب العراقي الوطني الطقم الأبيض الكامل بينما يرتدي حارس مرمى منتخب العراق اللون الأصفر الكامل.

وقال رئيس الوفد العراقي أحمد عودة الموسوي باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن "لاعبي منتخبنا جاهزون للقاء اليوم ولا توجد إصابات بين صفوف الفريق العراقي".

واضاف ان "المنتخب اجرى آخر وحداته التدريبية مساء أمس السبت بتواجد 23 لاعباً استعدادا للقاء اليوم الذي يعد حاسماً للتتويج بلقب ملك تايلند الـ 49".

وبين الموسوي ان "كل اللاعبين مصرون وعازمون على تقديم مستوى جيد خلال لقاء اليوم وهدف الجميع هو التتويج وحصد لقب البطولة"، لافتاً إلى أن "اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية وقد انهوا آخر وحداتهم التدريبية يوم أمس بأجواء سادها التفاؤل".

وكان المنتخب العراقي تأهل الى المباراة النهائية لبطولة ملك تايلند بعد فوزه على منتخب الهند بركلات الترجيح 5-4 ، بينما تأهل منتخب تايلند للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب لبنان بهدفين لهدف.