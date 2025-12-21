اليوم .. المنتخب العراقي لكرة الصالات يلاعب لبنان بودية ثانية في بيروت

شفق نيوز - بغداد/بيروت

يواجه المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، اليوم الأحد، نظيره اللبناني في مباراة ودية ثانية تقام في العاصمة بيروت والتي تدخل ضمن الاستعداداتِ للاستحقاق القاري المرتقب.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الطرفين لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات التي ستقام في اندونيسيا يوم 27 من شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل .

وتعادل المنتخب العراقي لكرة الصالات، مساء الجمعة الماضي، أمام نظيره اللبناني بنتيجة 2-2 في مباراته الودية الاولى، والتي جرت في صالة نادي الصداقة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ووصل المنتخب العراقي لكرة الصالات ، الخميس الماضي، الى بيروت واجرى مساء نفس اليوم أولى وحداته التدريبية ضمن معسكره الخارجي تحضيراً لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات، المقرر إقامتها في إندونيسيا بداية العام المقبل.

وتأهل منتخب العراق لكرة الصالات الى نهائيات كأس آسيا 2026 في إندونيسيا، بعد تصدره مجموعته (D) بفوزه على السعودية 2-1 في المباراة الحاسمة الأخيرة التي أُقيمت في الدمام، عقب تغلبه في التصفيات أيضاً على الصين تايبيه وباكستان، ليحقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ويضمن مقعده في البطولة القارية المقبلة.