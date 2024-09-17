اليوم.. الكرخ العراقي يلتقي الأهلي القطري في بطولة الأندية العربية لكرة اليد

شفق نيوز/ يفتتح فريق الكرخ مشواره ببطولة الاندية العربية لكرة اليد بخوض أول مباراة له اليوم الثلاثاء أمام الأهلي القطري ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الأولى للبطولة العربية.

ويلعب الكرخ في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أندية الكويت الكويتي، والأهلي القطري، والقطن اليمني، ومضر السعودي، والسالمية الكويتي.

وانطلقت أمس الاثنين البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد التي تستضيفها الكويت لغاية 26 من شهر ايلول الحالي بمشاركة فريقي الكرخ والحشد الشعبي العراقيين.

وحقق فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، أمس الاثنين، فوزاً تاريخياً يحدث لأول مرة على نادي البنك الأهلي المصري، بنتيجة 29-28 في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري والكأس، المقامة في الكويت.

وتوّج فريق الكرخ بطلا لدوري اليد في الموسم 2023-2024 وحل فريق الحشد الشعبي ثانيا وجاء نادي الشرطة بالمركز الثالث.