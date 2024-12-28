اليوم.. القوة الجوية يلتقي الحدود في مؤجلة من دوري النجوم

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت، مباراة واحدة مؤجلة من دوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد.

‏ويلاقي فريق الحدود ضيفه فريق القوة الجوية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري النجوم، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر.

وينفرد فريق القوة الجوية بصدارة ترتيب فرق دوري النجوم بعد انتهاء الجولة 11 برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق الحدود المركز الأخير برصيد ثلاثة نقاط .

وأعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية عن التعاقد مع محترفين جدد لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بهدف تعزيز الأداء الفني وتحقيق تطلعات النادي في المنافسات المحلية.

وكان التعاقد في الانتقالات الشتوية للفريق مع المدافع الغاني بولو نارتي، ومع قلب الدفاع اللبناني محمد باقر علي الحسيني.