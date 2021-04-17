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اليوم القوة الجوية يلاقي باختاكور بغياب الهداف أيمن حسين

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-17T07:28:26+0000
اليوم القوة الجوية يلاقي باختاكور بغياب الهداف أيمن حسين

شفق نيوز/ يخوض فريق نادي القوة الجوية مباراته، يوم السبت، مباراته الثانية امام نادي باختاكور الأوزبكي لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في دولة الإمارات العربية.

وتجري المباراة في الساعة السادسة مساءً على ملعب الشارقة، ويغيب هداف ومهاجم فريق القوة الجوية ايمن حسين عن اللقاء، وذلك بعد ان تأكد اصابته بكسر بسيط في الوجه خلال مباراة القوة الجوية امام الشارقة الاماراتي على حساب الجولة الاولى ضمن منافسات دوري ابطال اسيا.

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،  اللبناني حسين ابو يحيى حكما لمباراة القوة الجوية وباختاكور الأوزبكي.

وكان فريق القوة الجوية قد خسر مباراته الاولى امام نادي الشارقة بهدف دون مقابل في مستهل مشواره ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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