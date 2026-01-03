اليوم.. العراق يواجه نظيره الإماراتي في بطولة عُمان الدولية لكرة اليد

شفق نيوز- الدوحة

يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، يوم السبت اولى مبارياته في البطولة الدولية الودية المقامة في سلطنة عُمان.

وستقام المباراة في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عند الساعة الخامسة مساءً.

ويتواجد المنتخب العراقي في بطولة آسيا ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات البحرين والصين والأردن.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تقام في إطار استعدادات المنتخبات الثلاثة للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين والتي من المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 15 الى 29 من كانون الثاني/ يناير الجاري والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم والتي ستقام في ألمانيا في العام 2027".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيواجه في البطولة الدولية منتخب الدولة المستضيفة عمان في مباراتين يومي الرابع والسادس من شهر كانون الثاني الحالي".

وبين أن "البطولة الدولية الحالية تعد محطة الاعدادية الاخيرة لمنتخبنا ضمن منهاج إعداده قبل الشروع بالمشاركة في البطولة الاسيوية".

ولفت الى أن "الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني علي الفلاحي يسعى الى الخروج بالفائدة الفنية والاستفادة من مشاركته في هذه البطولة من خلال الاحتكاك ورفع المستوى اللياقي والفني للاعبينا بعد ملاقاة فرق قوية، وكذلك لمعالجة نقاط الضعف في صفوف الفريق وتطوير مستوى المنتخب قبل دخوله في المشاركة الاهم في بطولة آسيا".