اليوم.. العراق يواجه "أندورا" ودياً ومدربا المنتخبين يتفقان على 11 تغييراً

شفق نيوز - بغداد

يستضيف منتخب العراق بكرة القدم على ملعب "مونتيليفي" في جيرونا الاسباني عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، نظيره الأندوري في أول اختبار حقيقي للاعبي المنتخب استعدادا لمونديال 2026 .

وقد اتفق مدرب منتخب العراق غراهام ارنولد مع مدرب منتخب اندورا أن تكون تبديل اللاعبين خلال اللقاء 11 لاعباً ليتسنى للمدربين التعرف على مستويات اللاعبين قبل المواجهات الرسمية خلال بطولة كأس العالم.

وقد اكتمل عقد لاعبي المنتخب العراقي بعد التحاق اللاعبين المحترفين كافة من مختلف الدول الى معسكر جيرونا المقام حاليا في اسبانيا.

ويواجه منتخب العراق في المباراة الودية الثانية نظيره الأسباني يوم الخميس المقبل الرابع من شهر حزيران في مدينة "لاكورونيا" الاسبانية.

وتضم قائمة المنتخب لحراسة المرمى جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب كميل سعدي، واللاعبين ريبين سولاقا ومناف يونس وآكام هاشم وزيد تحسين وميثم جبار وفرانس بطرس وحسين علي و ميرخاس دوسكي وأحمد مكنزي وداريو نامو وأحمد يحيى ومصطفى سعدون وأمير العماري وكيفن يعقوب وزيدان إقبال ويوسف الأمين وبيتر كوركيس وزيد إسماعيل وايمار شير وحسن عبد الكريم ويوسف النصراوي وأحمد قاسم وإبراهيم بايش وماركو فرج وعلي جاسم وعلي الحمادي وأيمن حسين وعلي يوسف ومهند علي .