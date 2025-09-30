اليوم.. العراق يواجه الإمارات بنصف نهائي كأس الخليج للناشئين في الدوحة

شفق نيوز- بغداد

يواجه المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، نظيره الإماراتي في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليا في قطر.

وستُقام المباراة بين المنتخبين على أديم ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة الـ8:30 مساءً.

وتأهل منتخب العراق للناشئين إلى الدور قبل النهائي من كأس الخليج تحت 17 سنة بطلاً للمجموعة الأولى بعدما حصد 7 نقاط من فوزين على السعودية والبحرين وتعادل مع الكويت، أما منتخب الإمارات فهو ثاني المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على اليمن وعمان وخسارة أمام قطر.

وستكون القنوات الناقلة للمباراة هي كل من قناة العراقية الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والكأس الرياضية، والسعودية الرياضية.