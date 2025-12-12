اليوم .. العراق يواجه الأردن بقمة من العيار الثقيل في ربع نهائي كأس العرب

شفق نيوز - بغداد

يلاقي المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره الأردني في مواجهة من العيار الثقيل في ربع نهائي كأس العرب 2025.

وتقام المباراة على استاد المدينة التعليمية في قطر، وذلك في تمام الساعة الـ 5:30 مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

و ينتظر عشاق الكرة العربية صداماً يحمل الكثير من الندية والطموح بين المنتخبين، في واحدة من أقوى مباريات الدور لما تحملها من خصوصية وأهمية بالنسبة لجمهور المنتخبين.

وكان منتخب العراق قد حقق الفوز على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، في الجولة الاولى، ثم فاز على السودان بهدفين دون مقابل بالجولة الثانية، وخسر في الجولة الثانية أمام الجزائر 0-2، ليتأهل العراق الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب 2025 وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما حقق منتخب الاردن فوزه الاول على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على نظيره الكويتي بثلاثية مقابل هدف بالجولة الثانية، وتفوق في الجولة الثالثة على منتخب مصر بثلاثية نظيفة ، ليتأهل متصدراً بالعلامة الكاملة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025.

وضمن المنافسات ذاتها يلتقي مساء اليوم المنتخبان الجزائري والإماراتي، على ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وتأهل المنتخبان الى دور الثمانية، بعدما تصدر منتخب الجزائر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين تأهل منتخب الإمارات كثاني المجموعة الثالثة بـ4 نقاط.

وستنقل مواجهتا منتخب العراق ومنتخب الأردن، والإمارات والجزائر، عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، كما تتولى أيضاً بعض القنوات المفتوحة، مثل Al Kass Sports Channel Abu Dhabi Sports عرض اللقاءات .