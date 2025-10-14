اليوم..العراق يواجه السعودية بفرصة واحدة نحو المونديال

شفق نيوز- الرياض

يلتقي المنتخبان العراقي والسعودي، يوم الثلاثاء، في مباراة مصيرية في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرابع لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الدولي في المملكة العربية السعودية (ملعب الإنماء بجدة) عند الساعة 9:45 مساءً، في منافسات الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي.

ومباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين للمنتخب العراقي فلا بديل له عن الفوز، بينما احتمالا الفوز أو التعادل يؤهلان السعودية إلى مونديال 2026 لأن منتخب السعودية سجل 3 أهداف في مرمى إندونيسيا والعراق سجل هدف واحد.

وتتصدر السعودية الترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط بفارق الأهداف المسجلة عن العراق، مما يعني أنها بحاجة للتعادل لبلوغ المونديال للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخها بينما يتحتم على العراق الفوز لبلوغ كاس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وتمتلك شبكة قنوات beIN sports القطرية حقوق بث منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وخصصت لمباراة السعودية والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قناة beIN Sports 2HD.