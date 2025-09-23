اليوم.. العراق يواجه البحرين في ثاني مبارياته بكأس الخليج دون 17 سنة

شفق نيوز- الدوحة

يخوض المنتخب العراقي للناشئين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ثاني مبارياته ببطولة كأس الخليج تحت 17 سنة، المقامة حالياً على الملاعب المونديالية لدولة قطر.

ويلاقي منتخب ناشئة العراق نظيره البحريني، في ملعب سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الـ 8:00 مساءً، ضمن الجولة الثانية من البطولة الخليجية في قطر 2025.

وتعد المباراة للمنتخبين حاسمة للبقاء في المنافسة بالبطولة القوية، حيث تعادل العراق مع الكويت في الجولة الأولى بهدف واحد لكل منهما، بينما خسر البحرين أمام السعودية بنتيجة 4-0.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب قطر المضيف، على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن.

في المقابل، ترأس المنتخب العراقي المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانب السعودية كلا من البحرين والكويت.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بطريقة خروج المغلوب يوم 30 أيلول/سبتمبر الجاري، بينما تقام المباراة النهائية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل على استاد حمد الكبير.