اليوم.. العراق يلاقي الكويت في البطولة العربية للكرة الطائرة للناشئين

شفق نيوز- عمان

يواجه المنتخب العراقي للكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، نظيره الكويتي في ثالث مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية السابعة عشر للكرة الطائرة للناشئين.

ويلعب المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وفلسطين والكويت.

‏وتحتضن صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان البطولة العربية السابعة عشر لمنتخبات الناشئين للكرة الطائرة بمشاركة 10 منتخبات عربية بضمنها العراق.

وحقق منتخب ناشئة العراق فوزاً مستحقاً، يوم أمس الثلاثاء، على نظيره الفلسطيني بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة أشواط اللقاء كالاتي 21-25، 24-26، 15-25.

وكان المنتخب العراقي للكرة الطائرة فئة الناشئين، قد خسر الاثنين الماضي، أمام نظيره البحريني في أولى مواجهاته بالبطولة العربية الجارية احداثها في الاردن.