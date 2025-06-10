اليوم.. العراق يلاعب الأردن في مباراة "تحصيل حاصل"

شفق نيوز/ يضيف منتخب الأردن نظيره العراقي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتقام المباراة عند الساعة 9:15 مساءً على ملعب عمان الدولي.

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق الاعلامي احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن لاعبي المنتخب العراقي مستعدون لمباراة اليوم، التي تعتبر مهمة رغم عدم تاثيرها على التاهيل المباشر الى المونديال، لكن اهميتها تكمن من ناحية التصنيف الدولي والجانب المعنوي.

وأشار الموسوي، إلى ان فرصة التاهل الى كاس العالم مازالت قائمة وذلك من خلال جولة الملحق التي ستكون للمنتخب فرصة ثانية لبلوغ المونديال.

وستكون قنوات البث الحي والمباشر لمباراة منتخبي الأردن والعراق في تصفيات مونديال 2026، هي: قنوات ‏beIN Sports HD2 قنوات الكاس.

ويحتل المنتخب الاردني المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد المتصدر كوريا الجنوبية صاحب الـ19 نقطة، واللذان ضمنا التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، بينما يحتل العراق المركز الثالث برصيد 12 نقطة، مما أفقده حظوظه في التأهل المباشر ليضطر لخوض الملحق بحثاً عن التأهل.