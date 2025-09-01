اليوم.. العراق في ثاني مواجهاته أمام مصر ضمن بطولة كأس الخليج

شفق نيوز- أبها

يواجه منتخب شباب العراق لكرة القدم، اليوم الاثنين، نظيره المصري في مباراته الثانية ضمن بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً، والمقامة حالياً في مدينة أبها السعودية.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وتستضيف مدينة أبها منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً 2025، على ملعبي مدينة الأمير سلطان الرياضية ونادي ضمك، وذلك خلال الفترة من 28 آب الفائت حتى 10 أيلول المقبل.

وكان منتخب شباب العراق قد حقق أول انتصار له في البطولة على منتخب البحرين بهدف دون مقابل، بينما خسر المنتخب المصري للشباب في مباراته الأولى أمام سلطنة عمان بهدفين نظيفين.

أما بخصوص القنوات الناقلة للمباراة، فستُبث عبر: العراقية الرياضية، القناة السعودية الرياضية ومنصاتها على الإنترنت، عمان الرياضية، دبي الرياضية، الكأس الرياضية.

في حين، تقام المباراة في الأوقات التالية: الساعة 4:30 مساءً بتوقيت العراق والسعودية، والساعة 5:30 مساءً بتوقيت دبي.

وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات هي: العراق، السعودية، قطر، الكويت، اليمن، عمان، البحرين، ومصر التي جاءت مشاركتها بدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد انسحاب الإمارات.

وقد قُسمت المنتخبات إلى مجموعتين، ضمت الأولى "السعودية، قطر، الكويت، اليمن"، فيما ضمّت الثانية "العراق، عمان، البحرين، مصر".

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة المقرر انطلاقه يوم الأحد 7 أيلول، على أن تُختتم المنافسات بالمباراة النهائية يوم الأربعاء 10 من الشهر نفسه.