اليوم .. الطلبة في ضيافة الكرخ والقاسم يواجه زاخو في ختام الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق

اليوم .. الطلبة في ضيافة الكرخ والقاسم يواجه زاخو في ختام الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق
2024-04-02T05:03:08+00:00

شفق نيوز/ تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في بغداد وكربلاء .

ويحتضن ملعب الكرخ عند الساعة الثالثة من بعد الظهر مباراة فريق نادي الكرخ وضيفه فريق الطلبة .

ويحتل فريق الكرخ حالياً المركز الـ16 برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل الطلبة المركز الثامن برصيد 30 نقطة .

ويحتضن ملعب كربلاء الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً آخر مباريات الجولة بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي زاخو .

ويحتل فريق القاسم حالياً المركز الـ 19 برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل زاخو المركز الثالث برصيد 32 نقطة .

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