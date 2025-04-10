اليوم.. "الصقور والنوارس" بمواجهة في انطلاق الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ يلتقي فريقا الزوراء "النوارس" والقوة الجوية "الصقور"، يوم الخميس، في ديربي مثير ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتنطلق المباراة الأولى عند الساعة الخامسة عصراً وتجمع فريق النفط الطامح لتعزيز مركزه إذ يحتل المركز 11 برصيد 34 نقطة، وفريق ديالى الذي يسعى للتخلص من مناطق الخطر، لاسيما أنه يحتل المركز 18 برصيد 18 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

بينما تقام المباراة الثانية عند الساعة السابعة والنصف مساء وهي قمة جماهيرية بغدادية تجمع فريق القوة الجوية الذي يسعى لمصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات، ويحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة، مع ضيفه فريق الزوراء الطامح لاستعادة الصدارة إذ يحتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي.

فيما تأجلت مباراة دهوك مع ضيفه الميناء المقررة اليوم لارتباط دهوك في بطولة كأس الخليج للأنديةالأبطال.