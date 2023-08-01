اليوم .. الصقور تلاقي الكناري في نصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ يلتقي، اليوم الثلاثاء، فريق نادي القوة الجوية بفريق نادي الكرخ في مباراة نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم.

ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة اليوم عند الساعة الثامنة مساءً ، إذ سيلاقي الفائز منهما فريق اربيل الذي تأهل أمس الى نهائي البطولة بعد فوزه على الحدود 1-0.

وكان فريق اربيل قد تأهل مباشرة لدور نصف نهائي كأس العراق بعد إعلان النادي البحري انسحابه رسمياً من المنافسات في مباراة ربع النهائي التي كان من المقرر إقامتها على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.