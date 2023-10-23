اليوم.. "الصقور" بضيافة الاتحاد بطموح الصدارة و"النوارس" تلاقي النجمة للعودة الى سكة الانتصارات

شفق نيوز/ يتبارى ممثلا العراق اليوم الاثنين في بطولتين آسيويتين، الاولى بين القوة الجوية ومضيفه الاتحاد السعودي بطولة دوري ابطال آسيا، والثانية بين فريقي الزوراء العراقي وضيفه النجمة اللبناني في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي.

ويواجه فريق نادي القوة الجوية مستضيفه فريق نادي الاتحاد السعودي في ملعب الجوهرة بمدينة جدة عند الساعة السابعة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري ابطال آسيا.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط ، حيث خاض مباراتين، تعادل في مباراة واحدة وفاز في مباراة واحدة، بينما يتصدر الاتحاد السعودي فارق الاهداف المجموعة برصيد 4 نقاط حيث لعب مباراتين تعادل في مباراة واحدة وفاز في مباراة واحدة.

بينما يواجه فريق نادي الزوراء ضيفه فريق نادي النجمة اللبناني في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة وذلك في تمام الساعة السابعة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويحتل الزوراء المركز الثالث في المجموعة برصيد 1 نقطة، حيث خاض مباراتين، تعادل في مباراة واحدة وخسر في مباراة واحدة، بينما يحتل النجمة المركز الرابع برصيد 1 نقطة، حيث لعب مباراتين تعادل في مباراة واحدة وخسر في مباراة واحدة.