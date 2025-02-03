اليوم.. الشرطة يلاقي مضيفه الاستقلال الإيراني في أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز/ يواجه فريق نادي الشرطة العراقي مضيفه فريق الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين، دوري أبطال آسيا النخبة في العاصمة الايرانية طهران .

‏وسيكون ملعب آزادي الدولي في العاصمة طهران مسرحاً لمباراة فريق الشرطة ونظيره الاستقلال، عند الساعة السابعة مساءً.

وتجري مباراة الشرطة والاستقلال، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال آسيا النخبة موسم 2024-2025.

وجمع فريق الاستقلال 5 نقاط بالمركز الثامن، بينما جمع الشرطة نقطتان بالمركز 12.

وكان فريق الشرطة العراقي، وصل الى ايران يوم الجمعة الماضي، استعداداً لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا النخبة.

في المقابل، ستبث مباراة استقلال طهران والشرطة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS AFC 2، الكاس 10، ابو ظبي اسيا،ssc extra 2 HD .