اليوم .. الشرطة يلاقي الهلال السعودي في دوري أبطال اندية آسيا للنخبة

شفق نيوز/ ‏يواجه فريق نادي الشرطة العراقي نظيره الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، في ثاني مبارياته ضمن منافسات دوري أبطال اندية آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي يتسع لـ28 ألف متفرج الساعة 9:00 مساءً.

‏وكان فريق نادي الشرطة العراقي قد تعادل في الجولة الأولى من المنافسات بلقائه الأول أمام فريق النصر السعودي 1-1 في المباراة التي جرت علي ملعب البصرة الدولي.

‏وقال هاشم رضا مدير الفريق الإداري للشرطة لوكالة شفق نيوز؛ إن فريق الهلال يعد من أقوى الأندية العربية لكن لاعبينا جاهزون للقاء اليوم وتقديم مستوى جيدا، سيما وأنهم يتمتعون المعنويات عالية.

واشار إلى أن فريق الهلال يمتلك نخبة جيدة من نجوم العالم لكن الجهاز الفني للشرطة حدد مكامن الضعف والقوة لدى الفريق المنافس وسيلعب بأسلوب يمكّن لاعبونا من تحقيق نتيجة طيبة، ‏وحدث الملاك التدريبي لنادينا اللاعبين للتركيز على اللعب والأداء الجيد داخل المستطيل الأخضر وتقديم ما هو أفضل مع الابتعاد عن تفكير آخر، وليكون هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية تسعد جمهور الشرطة والجماهير العراقية عامة.