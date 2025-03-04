اليوم .. الشرطة يلاقي الطلبة في ديربي العاصمة ونوروز بضيافة الكرمة في ختام الجولة الـ 22

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، بإقامة مباراتين في بغداد والرمادي.

‏وتقام المباراة الأولى بين فريق الكرمة وضيفه فريق نوروز على ملعب الرمادي في الساعة الـ 8:30 مساءً .

‏بينما تختتم مواجهات هذه الجولة لدوري النجوم باقامة لقاء ديربي جماهيري يجمع فريقي الطلبة والشرطة بملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الـ 10:30 مساءً .

ويسعى فريق الشرطة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة قبل لقاء اليوم باللحاق بمنافسيه زاخو صاحب المركز الأول برصيد 45 نقطة والزوراء بالوصافة برصيد 43 نقطة ، وبذات الطموح يسعى الأنيق لتحقيق الفوز على الشرطة بلقاء اليوم للبقاء في إطار دائرة التنافس مع فرق المقدمة ، ولا سيما أنه يمتلك قبل لقاء اليوم 34 نقطة بالمركز السادس.