اليوم.. الشرطة يزور دهوك بلقاء مؤجل من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تُقام اليوم السبت، مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بين فريقي دهوك والشرطة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب دهوك في اقليم كوردستان.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت هذه المباراة سابقاً بسبب ارتباط فريق دهوك بالمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي للأندية، والتي تُوّج فيها دهوك بلقبها لأول مرة في تاريخه.

ويحتل فريق الشرطة المركز الثاني برصيد 74 نقطة بعد انتهاء الجولة 34 من الدوري، فيما يحتل دهوك المركز السابع برصيد 51 نقطة.

ويأمل الشرطة في استعادة الصدارة وخطفها من الزوراء الذي يتصدر جدول الترتيب بنفس عدد النقاط، حيث سيعتلي الشرطة الصدارة في حال فوزه أو تعادله، بينما يسعى دهوك لتحقيق الفوز والاقتراب من المربع الذهبي.