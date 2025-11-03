اليوم.. الشرطة العراقي يواجه تراكتور الإيراني بحثاً عن أول فوز آسيوي

شفق نيوز- تبريز

يخوض فريق الشرطة العراقي مساء اليوم الاثنين مواجهة مهمة أمام مضيفه تراكتور سازي الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق العراقي لتحقيق أول انتصار له في البطولة بعد نتائج غير موفقة في الجولات السابقة.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب يادغار إمام في مدينة تبريز الإيرانية، حيث يأمل الشرطة في تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة فقط، فيما يأتي تراكتور في المركز الخامس برصيد خمس نقاط.

وسيغيب عن صفوف الشرطة اللاعب بسام شاكر بسبب إصابة تعرض لها مؤخراً خلال مباراة فريقه أمام الكرمة في دوري نجوم العراق.

ومن المقرر أن تنقل المباراة حصرياً عبر قنوات beIN Sports وقنوات الكاس القطرية، إضافة إلى منصات البث الرقمي التابعة لهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.