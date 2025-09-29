اليوم.. الشرطة العراقي يواجه الغرافة القطري بثلاثة غيابات أساسية

شفق نيوز- بغداد

يواجه فريق الشرطة العراقي، يوم الاثنين، الغرافة القطري ضمن منافسات لجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للاندية النخبة لكرة القدم.

وسيلتقي الفريقان على ملعب خليفة الدولي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمتين بغداد والدوحة.

وسيشهد فريق الشرطة غياب ثلاثة لاعبين أساسيين عن التشكيلة التي ستخوض مواجهة الغرافة القطري اليوم، وهم كل من، امير صباح الذي تعرض لوعكة صحية ولم يسافر مع الفريق، وسالم احمد بسبب اصابة في العضلة الخلفية، اضافة الى المحترف البرازيلي لوكاس موسيس الذي تعرض لاصابة قوية خلال مباراة الفريق السابقة امام نوروز .

وسيظهر فريق الشرطة بالزي الاخضر الكامل أمام الغرافة الذي سيرتي الزي الاصف الموسح بالازرق في مباراة اليوم، من دوري أاطال اسيا للنخبة.

وكان نادي الشرطة قد تعادل ايجابيا مع السد القطري في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين الماضي، على ملعب نادي الزوراء في بغداد ضمن الجولة الأولى من البطولة وانتهت بنتيجة هدف لهدف .

هذا ووصل وفد فريق الشرطة العراقي، السبت الماضي الى العاصمة القطرية الدوحة وباشر على الفور في أولى وحداته التدريبية استعدادا للقاء اليوم.