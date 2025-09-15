اليوم.. الشرطة العراقي يواجه السد القطري بدوري أبطال آسيا

شفق نيوز- بغداد

يستضيف ملعب الزوراء، اليوم الاثنين، أولى المواجهات في دوري أبطال آسيا "النخبة" بين الشرطة العراقي وضيفه السد القطري.

وتقام المباراة عند الساعة 9:15 مساءً على ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد.

وكانت ادارة نادي الزوراء، قد قالت إن ملعب النادي أصبح جاهزاً لاستقبال المباريات المحلية والدولية.

هذا ووصلت بعثة نادي السد القطري إلى العاصمة بغداد، أمس الأحد، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة نادي الشرطة العراقي.

واجرى الشرطة على ملعب المباراة آخر وحداته التدريبية عند الساعة 7:15 من مساء يوم أمس، بينما اجرى السد القطري تدريباته الاخيرة عند الساعة 8:30 من مساء يوم أمس أيضاً على الملعب نفسه.

وتنقل المباراة عبر القنوات "بي إن سبورتس"، وقنوات الكأس الرياضية.